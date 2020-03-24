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Uzaktan eğitim başladı, evler sınıf oldu

Milli Eğitim Bakanlığı eğitime verilen 1 haftalık koronavirüs arasının ardından uzaktan eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci sabah erken saatlerde sınıfa dönüşen odalarında bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek derse katıldı. Saat 09.00’da başlayan dersler 20’şer dakika sürdü.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Öğrenciler ders aralarında da 10’ar dakikalık etkinlikler yaptı.
Öğrenciler ders aralarında da 10’ar dakikalık etkinlikler yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.

DERSLER SABAH 9’DA BAŞLADI

Türkiye genelinde çok sayıda öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve “eba.gov.tr” üzerinden ilk derse katıldı. Saat 09.00-13.30 arasında verilmeye başlanan dersler, gün içinde 2 kez tekrar yayınlandı. 20’şer dakika olan dersler arasında 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da uzaktan eğitimin ilk dersini verdi. İlk birkaç gün zorlanılsa da sonrasında sürecin hep birlikte sağlıkla yönetileceğine emin olduğunu anlatan Selçuk, “Ben Milli Eğitim Bakanı olmaktan önce, bir eğitim bilimciyim, öğretmenim, ben de babayım, hatta büyük babayım. Çocuk nasıl öğrenir, koşullar, imkanlar nasıl olmalıdır, hepsi bilgimizde, tecrübeli bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Bu süreci yönetirken her türlü senaryoyu dikkate alıyor ve hepsi için çözümler üretiyoruz. Her tabloya alternatif çözümlerimiz var” dedi.

YKS’DE OKULDA GÖRDÜĞÜNÜZ KONULAR OLACAK

Bakan Selçuk daha sonra öğrencilere seslendi. Selçuk, “LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte kaygı duymasınlar. Rahat olun çocuklar. Sınavda sorulacak sorular sadece okulda gördüğünüz konulardan. Hiçbir şekilde bir mağduriyet yaşamanıza izin vermeyiz” ifadelerini kullandı. Lise öğrencilerine “Gençler selam” diye seslenen Selçuk, uzaktan eğitimin uzaması ya da uzamaması ile ilgili her türlü senaryo hazırlıklarının olduğunu dile getirdi. Selçuk,”YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Önceki konular orada da yer alacak. Bu süreci kendi yol haritanızı gözden geçirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat gibi düşünebilirsiniz” dedi.

Twitter’dan fotoğraf yağdı

  • Veliler, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden verilen ilk derse katılan çocuklarının heyecanını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile sosyal medya üzerinden paylaştı. Selçuk’un Twitter’daki hesabını etiketleyen bir veli “Okul formamızı giydik, zil de çaldık evde. Sıramıza gelip oturduk ve ilk dersi bekliyoruz. Uzaktan değil, can cana eğitim” yorumuyla kızının fotoğrafını paylaştı. Oğlunun fotoğrafını paylaşan bir baba da “Eğitim ciddiye alınacak bir iştir. Okula gider gibiyiz bugün” ifadelerini kullandı.

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