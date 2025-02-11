Van Valiliği'nden genelge: Kentte 15 gün gösteri yürüyüşü yapılmayacak

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlara, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır." denildi.