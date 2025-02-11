Van Valiliği'nden genelge: Kentte 15 gün gösteri yürüyüşü yapılmayacak

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertarafı, bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Van ili coğrafi sınırları içerisinde

11 Şubat'tan geçerli 25 Şubat tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle

valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek

gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi