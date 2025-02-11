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Van Valiliği'nden genelge: Kentte 15 gün gösteri yürüyüşü yapılmayacak

Van Valiliği'nden genelge: Kentte 15 gün gösteri yürüyüşü yapılmayacak

11:2811/02/2025, الثلاثاء
AA
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Şehrin DEM Partili Belediye BaşkanıAbdullah Zeydan'a bugün hapis cezası verilmişti.
Şehrin DEM Partili Belediye BaşkanıAbdullah Zeydan'a bugün hapis cezası verilmişti.

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.


Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertarafı, bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Van ili coğrafi sınırları içerisinde
11 Şubat'tan geçerli 25 Şubat tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle
valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek
gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi
şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Açıklamada, "Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlara, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır." denildi.


#Van Valiliği
#Abdullah Zeydan
#DEM Parti

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