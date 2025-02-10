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İmralı heyeti Erbil'e gidiyor: Mesud Barzani ile görüşecekler

İmralı heyeti Erbil'e gidiyor: Mesud Barzani ile görüşecekler

13:2510/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti İmralı heyeti hafta sonu Erbil'de Mesud Barzani ile görüşeceğini açıkladı.
DEM Parti İmralı heyeti hafta sonu Erbil'de Mesud Barzani ile görüşeceğini açıkladı.

Türkiye içinde TBMM turu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiren DEM heyeti, Irak'a gidiyor. Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesud Barzani ile görüşecek.

İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, temaslarını sürdürüyor.

Türkiye içinde TBMM turu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiren DEM heyeti, Irak'a gidiyor.
Mesud Barzani

Barzani le görüşecekler

DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, KYB Genel Başkanı Bafil Talabani, KYB Politbüro üyesi ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşeceği belirtildi.

DEM Parti'den açıklama

İmralı tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor

DEM Partili Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacağını açıkladı. Bakırhan, "Öcalan, önümüzdeki günlerde çağrı yapmaya hazırlanıyor, destekliyoruz" ifadelerini kullandı.


"15 Şubat da olabilir biraz sonrası da olabilir"

Bakırhan, "Tarihi çağrı birçok şeyi içerisinde barındırıyor. Kesin içeriği bilmiyorum. Heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz. Kısa bir sürede bir hazırlık var, bir çalışma var. Tarihini belirtemiyorum. 15 Şubat da olabilir biraz sonrası da olabilir. Çağrıyı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


"Silah bırakma çağrısı içinde olacak"

Bakırhan, silah bırakma çağrısının içinde olduğu geniş kapsamlı bir çağrı olacağını da belirtti.


#DEM Parti
#İmralı
#Mesud Barzani

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