Gündem Vanda CHPli üç ilçe başkanı istifa etti
VAN

Van'da CHP’li üç ilçe başkanı istifa etti

Van'da CHP'li üç ilçe başkanı görevlerinden alınmıştı. Bu duruma tepki gösteren CHP Muradiye İlçe Başkanı Nurettin Beyaz, Gevaş İlçe Başkanı Musa Baran ve Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldızbaş istifa ettiklerini açıkladı. CHP'li isimler, dışlandıklarını ve programlara davet edilmediklerini belirterek CHP il yönetimine "Partiyi büyütmeye değil, bölmeye geldiler. Parti üyesi olmayan insanlar, şu an CHP Van’ı yönetiyor" eleştirisinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Vanda CHP’li üç ilçe başkanı istifa etti
İstifa eden CHP'li ilçe başkanları, ortak açıklama yaptı.

CHP Tuşba İlçe Başkanı İzzet Kartal, İpekyolu İlçe Başkanı Sıracettin İldeş ve Özalp İlçe Başkanı Serdar Toker’in görevden alınmasına tepki gösteren CHP Muradiye İlçe Başkanı Nurettin Beyaz, Gevaş İlçe Başkanı Musa Baran ve Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldızbaş, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

"BİR KERE BİLE BİZLE GÖRÜŞMEDİLER"

İpekyolu İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında istifa kararlarına ilişkin açıklama yapan CHP Muradiye İlçe Başkanı Nurettin Beyaz, "Geçici il başkanımız, atandığı 70 günlük süre zarfında bir kere bile biz ilçe başkanları ile toplantı yapmadı. Hep dışlandık, programlara davet edilmedik. Gelen ekibin partiyi büyütmeye değil, aslında bölmeye geldiğini fark ettik" dedi.

"CHP'Lİ OLMAYANLAR PARTİYİ YÖNETİYOR"

CHP’ye yaklaşık 7 yıldır emek verdiklerini aktaran Beyaz, "10 yıldır partiye uğramayan, parti üyesi olmayan insanlar, şuan CHP Van’ı yönetiyor. Bizim emeğimiz göz ardı edilip dışlanıyoruz. Özellikle 7 yıl önce görevden alınan ve 7 yıldır partinin kapısını açmayan, partiyi 8 sefer mahkemelere veren kişilerin yönetimde olmasından da aşırı rahatsızlık duyduk. Bardağı taşıran son damla ise İpekyolu, Tuşba ve Özalp ilçe başkanlarımızın görevden alınıp, yerlerine başkalarının atanması oldu" ifadelerini kullandı.

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