Van'da görev değişimi: Müdürlükteki yeni isim belli oldu

00:406/12/2025, Cumartesi
IHA
Nurettin Aras, Adana'ya görevlendirildi
Nurettin Aras, Adana'ya görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar neticesinde mevcut İl Müdürü Nurettin Aras’ın Adana’ya görevlendirilmesinin ardından yerine eski Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu görevlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni atama kararıyla Van İl Milli Eğitim Müdürü Adana’ya atanırken, yerine Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu görevlendirildi.


Milli Eğitim Bakanlığında yapılan son düzenlemeler kapsamında Van dahil 5 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde değişikliğe gidildi. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan isim de belli oldu. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, mevcut İl Müdürü Nurettin Aras’ın Adana’ya görevlendirilmesinin ardından Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.


Bakanlık tarafından gerçekleştirilen atama değişiklikleriyle birlikte ilgili illerde devir-teslim süreçlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.



#Milli Eğitim Müdürlüğü
#Atama
#Bakanlık
