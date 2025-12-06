Van'da görev değişimi: Müdürlükteki yeni isim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığında yapılan son düzenlemeler kapsamında Van dahil 5 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde değişikliğe gidildi. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan isim de belli oldu. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, mevcut İl Müdürü Nurettin Aras’ın Adana’ya görevlendirilmesinin ardından Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.