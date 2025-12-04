Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kurayla hakim atanamayacak

Kurayla hakim atanamayacak

Oğuzhan Ürüşan
04:004/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni dönem kura kararnamesiyle yargıda önemli bir değişikliğe imza attı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde doğrudan “mahkeme hakimi” atama uygulaması kaldırıldı. Artık bu illere kura yoluyla hakim gönderilmeyecek; ihtiyaç oldukça üyelik ve Cumhuriyet savcılığı kadroları üzerinden planlama yapılacak. Bu yılki kura töreniyle yeni bir uygulama daha hayata geçiyor. Hakim ve savcıların hangi şehre atanacağı ve hangi mahkeme veya savcılıkta görev yapacağı artık aynı anda belirleniyor. Böylece uzun yıllardır uygulanan “önce kura, sonra yetki” sistemi tek adımda birleşmiş oldu. Yetkililer, bu değişiklikle bekleme sürelerinin ortadan kalkacağını, takvimlerin öngörülebilir hâle geleceğini ve adalet hizmetlerinde güven duygusunun güçleneceğini belirtiyor. Yeni model, özellikle nüfus ve dava sayısının yüksek olduğu büyükşehirlerde iş yükünün daha planlı ve mahkemelerin kapasitesine uygun şekilde yönetilmesini hedefliyor.




#Hakim
#Savcı
#Atama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları