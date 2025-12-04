Kurayla hakim atanamayacak

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde doğrudan “mahkeme hakimi” atama uygulaması kaldırıldı. Artık bu illere kura yoluyla hakim gönderilmeyecek; ihtiyaç oldukça üyelik ve Cumhuriyet savcılığı kadroları üzerinden planlama yapılacak. Bu yılki kura töreniyle yeni bir uygulama daha hayata geçiyor. Hakim ve savcıların hangi şehre atanacağı ve hangi mahkeme veya savcılıkta görev yapacağı artık aynı anda belirleniyor. Böylece uzun yıllardır uygulanan “önce kura, sonra yetki” sistemi tek adımda birleşmiş oldu. Yetkililer, bu değişiklikle bekleme sürelerinin ortadan kalkacağını, takvimlerin öngörülebilir hâle geleceğini ve adalet hizmetlerinde güven duygusunun güçleneceğini belirtiyor. Yeni model, özellikle nüfus ve dava sayısının yüksek olduğu büyükşehirlerde iş yükünün daha planlı ve mahkemelerin kapasitesine uygun şekilde yönetilmesini hedefliyor.