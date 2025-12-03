Yeni Şafak
Başkasına ait arsayı satmak için 100 bin lira kapora alan şüpheli tutuklandı

15:293/12/2025, Çarşamba
DHA
İkili arasında anlaşma sağlanınca M.Ö., dolandırıcının hesabına kapora olarak 100 bin TL gönderdi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, başkasına ait arsayı sosyal medya üzerinden satışa çıkartıp, alıcıdan 100 bin TL kapora alan Talat O. (42), yakalanıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İnegöl ilçesinde 30 Kasım tarihinde Talat O., başkasına ait arsayı değerinin yarısı olan 1 milyon 200 bin TL’ye satışa çıkarıp sosyal medya hesaplarında paylaşarak alıcı aramaya başladı. İlanı gören M.Ö., verilen numarayı arayarak alıcıyla iletişime geçti. İkili arasında anlaşma sağlanınca M.Ö., dolandırıcının hesabına kapora olarak 100 bin TL gönderdi. Bir süre sonra şüphelinin oyalaması ve çeşitli bahanelerle süreci uzatması üzerine durumdan şüphelenen M.Ö., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle M.Ö., şüpheliyi arayıp kalan parayı ödeyeceğini söyleyerek buluşma noktası belirledi. Dün, buluşma yerine gelen Talat O., M.Ö. ile karşı karşıya kaldığı anda operasyon gerçekleştiren ekipler tarafından gözaltına alındı. Talat O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Bursa
#arsa
#İnegöl
