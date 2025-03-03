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Van'da kaçakçılık operasyonları: 39 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonları: 39 şüpheli yakalandı

15:393/03/2025, Pazartesi
AA
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Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-2 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda tabanca, 5 fişek, 40 bin makaron, 33 cep telefonu, 70 çakmak, 33 şişe alkol, 32 şarj aleti, 26 elektronik sigara, 15 cep telefonu aksesuarı, 5 tablet bilgisayar ile 3 oyun konsolu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


#kaçakçılık operasyonları
#van
#İl Emniyet Müdürlüğü

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