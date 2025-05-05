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Vekillere fezleke hazırlığı

Vekillere fezleke hazırlığı

Oğuzhan Ürüşan
04:005/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’nin şaibeli kurultayına yönelik yürütülen soruşturma CHP’li vekillere uzandı. Delegelerin oylarının satın alınmasına dönük organizasyonda aktif rol alan 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak TBMM’ye gönderileceği öğrenildi.

CHP’nin şaibeli 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, organizasyonda aktif rol alan 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak TBMM’ye gönderilecek. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında kurultay sürecinin sevk ve idaresinden sorumlu olan, partinin genel merkezinde ve özellikle ‘büyükşehirlerde görev yapan bazı milletvekilleri’ ifadeye çağrılacak.


KRİTİK AŞAMALARDA AKTİF ROL

Bu isimlerin, delegelerin yönlendirilmesi, listelerin oluşturulması ve oy verme sürecinin planlanması gibi kritik aşamalarda aktif rol aldığı tespit edildi. Adli kaynaklar, doğrudan para transferiyle ilişkilendirilmeyen ancak organizasyonun stratejik yönetiminde yer alan bu kişilere yönelik fezleke düzenlendiğini aktardı. Başsavcılık fezlekeleri önce Adalet Bakanlığı’na ardından TBMM’ye ulaştırılacak. TBMM’nin vekiller hakkındaki çeşitli iddialar üzerine hazırlanmış fezlekeleri inceleyerek dokunulmazlıkları kaldırılması bekleniyor.


RESEPSİYON KAYITLARI ESS OLDU

Bazı milletvekillerinin kurultay öncesinde ve sırasında delegelerle yoğun temas kurması, hatta aracı konumunda bulundukları iddiaları da adli mercilerin radarında. Henüz netleşmeyen ancak para ilişkisi ve oy tercihleri ile bağlantılı olabileceği öne sürülen bu temasların soruşturma kapsamında detaylı biçimde incelendiği öğrenildi. Ankara’da lüks bir otel zincirinin resepsiyon kayıtlarının da bu görüşmelere temel teşkil ettiği kaydedildi. Öte yandan, soruşturmaya yön veren MASAK raporlarında, kurultay öncesi büyükşehir belediyeleri ve bazı iştiraklerle bağlantılı hesaplarda olağan dışı para hareketlerine rastlandığı bilgisi yer alıyor.


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