Vesayete el öptüren adam!

Yassıada’nın Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’dan başka kurbanları da vardı. İşkence altında ölen birçok isme ya hastalıktan ölüm raporları düzenlendi ya da intihar kaydı düşüldü. Yassıada’da işkence ile öldürülen dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay’ın oğlu Emre Oktay, adanın diğer kurbanlarını şöyle sıralıyor:

30 Eylül’de haber geldi Faruk Oktay kalp krizinden öldü diye. Kriz falan değil, işkenceden öldü. Demokrat Parti Bakanı İbrahim Sıtkı Yırcalı anılarında yazıyor. Vali Ethem Yetkiner, Bakan Nusret Kirişçioğlu da

“Fuat Oktay; sizde din iman yok mu ölüyorum yahu. Beni çıkarın ölüyorum, boğuluyorum diye bağırırdı. Sonra da öldü”