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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "27 Mayıs darbesine" ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "27 Mayıs darbesine" ilişkin paylaşım

13:0927/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
AA
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"Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, millet iradesine vurulmuş zincirler kırılmıştır. Sandıkla gelenin sandıkla gideceği bir Türkiye, adaletle, dirayetle, sabırla inşa edilmiştir"
"Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, millet iradesine vurulmuş zincirler kırılmıştır. Sandıkla gelenin sandıkla gideceği bir Türkiye, adaletle, dirayetle, sabırla inşa edilmiştir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, millet iradesine vurulmuş zincirler kırılmıştır. Sandıkla gelenin sandıkla gideceği bir Türkiye, adaletle, dirayetle, sabırla inşa edilmiştir." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

27 Mayıs 1960'ın, Türk siyasi tarihine kara bir leke, aziz milletin istiklal ve istikbaline kurulmuş alçak bir pusu olduğuna işaret eden Yerlikaya, bu darbenin sadece bir iktidarı değil, millet iradesini ve devletin bekasını da hedef aldığını belirtti.


Türkiye ne zaman kalkınma yoluna girse, kirli ellerin devreye girdiğine, karanlık odakların harekete geçtiğine, piyonların sahneye sürüldüğüne dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:


"1950'de 'Yeter, söz milletin' diyerek iktidara gelen Demokrat Parti, kısa sürede havalimanları, yollar, barajlar, limanlar ve fabrikalarla büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştı. Ama 27 Mayıs 1960 sabahı, tanklar milli iradeyi ezdi, Türk demokrasisi Yassıada'nın karanlık zindanlarına gömüldü. Adalet, kinle zehirlendi, insanlık onuru çiğnendi. Bir başbakan ve iki bakan, düzmece mahkemelerle idama gönderildi. Bu milletin evlatları, kendi seçtiklerinin darağaçlarına gönderilişini yüreklerine kazıdı, unutmadı. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, millet iradesine vurulmuş zincirler kırılmıştır. Sandıkla gelenin sandıkla gideceği bir Türkiye, adaletle, dirayetle, sabırla inşa edilmiştir. Artık eski Türkiye yok. Aziz milletimizin üstünde bir güç tanımıyoruz. Darbeye, vesayete, milli iradeye ayar vermeye yeltenenlerin karşısında dimdik ayaktayız. 27 Mayıs'ın yıl dönümünde merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."




#27 mayıs 1960 darbesi
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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