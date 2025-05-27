Bakan Tunç'tan '27 Mayıs' mesajı: Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs darbesine ilişkin, "Üzerinden yıllar geçse de demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, milli iradeyi her koşulda üstün tutmaya, hukuk devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milletimizin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesi, demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir. Ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını engelleyen, aziz milletimizin gönlünde derin yaralar açan 27 Mayıs darbesini, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan kesinlikle çıkarmayacağız. Üzerinden yıllar geçse de demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, milli iradeyi her koşulda üstün tutmaya, hukuk devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.