Yapılanları görmezden geldi

ERG’nin paylaştığı değerlendirmede, özellikle bölgedeki derslik sayılarının yetersiz olduğu iddia edilse de, veriler deprem öncesinde 119 bin 200 olan derslik sayısının, deprem sonrası 109 bin 265’e düştüğünü ve zarar gören 9 bin 935 derslikten 7 bin 497’sinin tamamlandığını gösteriyor. Mevcut derslik kapasitesinin deprem öncesi seviyeye ulaştığı, ayrıca yüzde 10’luk bir kapasite artışı planlandığı ifade ediliyor.

Öğretmen ve öğrencilerin psikososyal destekten yoksun bırakıldığına dair iddialar da tartışma konusu oldu. Eğitim süreçlerine destek amacıyla rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin hem yüz yüze hem de dijital platformlar aracılığıyla sağlandığı belirtiliyor. Ek olarak, ekonomik nedenlerle kız çocuklarının erken yaşta evlendirildiği yönündeki iddiaların aksine, deprem bölgesindeki 23 bin 692 öğrenciye öğrenim kredilerinin karşılıksız bursa dönüştürüldüğü ve 18 bin afetzede öğrenciye yeni burs tahsis edildiği bildiriliyor. Ayrıca, TÜBİTAK aracılığıyla 484 araştırma-geliştirme projesine 772 milyon lira destek sağlandığı, 2 bin 500’e yakın öğrenci ve araştırmacıya 672 milyon liralık burs verildiği kaydediliyor. Öte yandan, deprem bölgesindeki 8. sınıf öğrencileri için Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan okullarda ek kontenjan açıldığı ve İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda bölge öğrencilerine 30 bin ek kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.