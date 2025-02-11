Yatak kapasitesi 77 bine çıkacak

Depremin etkili olduğu 11 şehirde turizm sektörünün eski günlerine kavuşması için de çalışmalar meyvelerini veriyor. Deprem öncesine ait 2022 Aralık ayı verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgeli bin 30 tesiste toplamda 74 bin 352 yatak kapasitesi bulunuyordu. Aynı zamanda 10 bini aşan yatak kapasitesi ile 39 tesis inşa ediliyordu.

Deprem sonrasında, 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla bakanlıktan işletme belgeli tesis sayısı 928'e, yatak kapasitesi ise 66 bin 292'ye düştü. Bu rakamlar, 11 ilde 95 adet turizm tesisinin depremden yıkıldığını veya ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor. Felaketin ardından bölgede başlatılan inşa ve ihya çalışmalarıyla turizm yatak kapasitesi de yükselmeye başladı. 2024 yılı sonu itibarıyla bölgede hizmet veren 935 tesiste 68 bin 113 yatak kapasitesine ulaşıldı.

11 ilde şu anda yapım aşamasında olan 50’yi aşkın turizm tesisi var. Depremden etkilenen illerde konaklama sektörüne yönelik yatırımlar sürerken, 2024 Aralık ayı itibarıyla 56 tesiste 11 bin 4 yatak kapasitesinin oluşturulmasına yönelik yatırımlar devam ediyor. Hatay, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri bu alanda en fazla gelişme gösteren iller arasında yer alıyor. Gastronomi ve tarih turizmiyle öne çıkan Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana ve Malatya gibi büyük kentler, Türk turizminin önemli destinasyonları olarak dikkat çekiyor. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremin ardından, bölgenin yeniden eski günlerine kavuşması için tarih eserleri de restore ediliyor.