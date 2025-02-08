Arsuz-Samandağ arası turizm merkezi olacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıların yıl sonuna kadar restore edileceği Hatay'ı turizmle ayağa kaldıracak büyük bir proje başlattı. Başkan Mehmet Öntürk otel, kafe, restoran, spor tesisi ve alışveriş caddeleri oluşturacakları Arsuz-Samandağ arasını turizm merkezine dönüştüreceklerini kaydetti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmaları Yeni Şafak’a anlattı. Konut projelerinden altyapı yatırımlarına, ulaşım hamlelerinden sosyal desteklere kadar birçok alanda önemli adımlar atıldığı bilgisini veren Öntürk, yeni turizm projeleri, spor tesisleri ve tarihi yapıların restorasyonuyla Hatay’ı yeniden cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Başkan Öntürk, Hatay’da hayata geçirilecek yeni projelere ilişkin şu bilgileri verdi: “Turizm alanında büyük bir proje başlattık. Arsuz ile Samandağ arasında kalan 35 km’lik atıl alanı turizm merkezi haline getireceğiz. Burada oteller, kafe ve restoranlar, spor tesisleri ve alışveriş caddeleri oluşturacağız. Bu projeyle Hatay’a ulusal ve uluslararası yatırım çekmeyi hedefliyoruz.”
PRESTİJ CADDELERİ
“Bu yıl Hatay’ı daha ileri taşıyacak projelere imza atacağız. Kente belediye hizmet binaları, fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezleri, İskenderun’a yeni otobüs terminali kazandıracağız. 15 ilçeye prestij caddeleri yapacağız, yeni mesire alanları oluşturacağız. Hatay genelinde atletizm pisti, olimpik yüzme havuzları, spor salonları, sentetik çim sahalar ve sporcu kamp eğitim merkezleri inşa edeceğiz.”
Güçlü altyapı
- Depremden sonra Hatay’ı yeniden inşa etmeye başladıklarını, 45 bin 340 konutun teslim edildiğini anlatan Öntürk, kurdukları 6 binden fazla prefabrik iş yeri ile ticareti canlandırdıklarını anlattı. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak büyük bir altyapı hamlesi başlattıklarını da belirten Öntürk, “286 bin 342 metre uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştirdik. Feyezan Kanalı’nın çözümü için çalışmalara başladık. Samandağ, Arsuz, Payas ve Dörtyol’daki içme suyu sorununu da çözüyoruz” dedi.
9 ayda 1500 km yol
- Kentte 9 ay içinde 1570 km yol yaptıklarını ifade eden Öntürk, “Önceki yönetim 10 yılda 1628 km asfalt dökmüştü. Biz 10 yılda yapılanı 9 ayda başardık” diye konuştu. Öntürk ayrıca Arsuz-Samandağ yolunu 35 günde tamamladıkları, Serinyol-Madenli yolunda da 7,5 km’lik bölümü bitirdikleri bilgisini verdi. Antakya Asfalt Plenti ve İskenderun Asfalt Plenti onarımının tamamlandığını aktaran Öntürk, “Artık kendi asfaltımızı üretiyoruz” ifadelerini kullandı.
TOKİ konutları ziyaret noktası
Yeni Antakya’da inşa edilen konutlar ziyaretçilerin uğrak noktası. Depremin ardından Ankara’ya göç eden ve ardından memleketleri Hatay’a dönen Ateş ailesi de TOKİ konutlarını ziyaret edenlerden.