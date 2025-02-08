Arsuz-Samandağ arası turizm merkezi olacak

Depremden sonra Hatay’ı yeniden inşa etmeye başladıklarını, 45 bin 340 konutun teslim edildiğini anlatan Öntürk, kurdukları 6 binden fazla prefabrik iş yeri ile ticareti canlandırdıklarını anlattı. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak büyük bir altyapı hamlesi başlattıklarını da belirten Öntürk, “286 bin 342 metre uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştirdik. Feyezan Kanalı’nın çözümü için çalışmalara başladık. Samandağ, Arsuz, Payas ve Dörtyol’daki içme suyu sorununu da çözüyoruz” dedi.