Depremzede 363 bin aileye 34 milyar TL kira desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın şimdiye kadar deprem bölgesindeki 11 ilde kira desteği verdiği aile sayısı 363 bine ulaştı. Depremden etkilenen bu ailelere verilen kira desteği toplamı 34,5 milyar lirayı buldu. Taşınma, destek, kira, tahliye, vefat yardımı ve diğer destek ödemelerinin toplamı 150 milyar liraya yaklaştı. Deprem bölgesindeki 11 ilden "Büyükşehir" statüsünde olan Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'daki ailelere 5 bin 500 TL, kalan diğer dört ildeki ailelere aylık kira yardımı olarak 4 bin 500 TL ödeme yapılıyor. Bu ailelerin çoğunu evleri yıkıldığı için veya kirada kaldıkları evlerin yıkılması sonucu başka bir kente taşınanlar oluşturuyor.
KONTEYNER KENTTE GIDA YARDIMI SÜRÜYOR
Konteyner kentlerde kalanlar ise başka imkanlardan yararlanıyor. Konteyner kentlerde kalan vatandaşların gıda-market alışverişleri için 73 bin Esen Kart dağıtıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlikte Toplum Yararına Programı çerçevesinde 15 milyar lira tutarında 77 bin binden fazla kontenjan tahsis edildi. Kısa çalışma ödeneği ile 111 binden fazla kişiye toplam 1 milyar liralık ödeme yapıldı.