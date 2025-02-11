Depremzede 363 bin aileye 34 milyar TL kira desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın şimdiye kadar deprem bölgesindeki 11 ilde kira desteği verdiği aile sayısı 363 bine ulaştı. Depremden etkilenen bu ailelere verilen kira desteği toplamı 34,5 milyar lirayı buldu. Taşınma, destek, kira, tahliye, vefat yardımı ve diğer destek ödemelerinin toplamı 150 milyar liraya yaklaştı. Deprem bölgesindeki 11 ilden "Büyükşehir" statüsünde olan Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'daki ailelere 5 bin 500 TL, kalan diğer dört ildeki ailelere aylık kira yardımı olarak 4 bin 500 TL ödeme yapılıyor. Bu ailelerin çoğunu evleri yıkıldığı için veya kirada kaldıkları evlerin yıkılması sonucu başka bir kente taşınanlar oluşturuyor.