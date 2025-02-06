Depremzede bin 912 çocuktan bin 879'u ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Afet Yönetim Çocuk Modülü'nde kayıt altına alınan bin 912 depremzede çocuktan 6'sının aile odaklı hizmetlerden faydalandırıldığı, 9'unun bakım ve koruma altına alındığı, 17'sinin tedavi sürecinde vefat ettiği ve 1'inin de reşit olarak kuruluştan ayrıldığı bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, yapılan açıklamada, deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan, yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz ve/veya kendini ifade edemeyen çocuklar ile vefat ettiği tespit edilenlere ilişkin güncel bilgilerin, deprem sürecinde kamuoyuyla şeffaf ve düzenli şekilde paylaşıldığı belirtildi.
Yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz ve/veya kendini ifade edemeyen çocukların hastanelerde tedavisinin devam ettiği ve sürecin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, tedavisi tamamlanan çocukların Bakanlığın çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altına alındığı kaydedildi.
"Kayıtlarımızda kimliği belli olmayan çocuk bulunmamaktadır"
Kuruluşlara alınan çocukların öncelikle ailesine ya da yakınlarına ulaşılmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
19 bin 262 personel yardıma koştu
Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin depremin ilk anından itibaren sahada olduğu, bireysel görüşmelerle ihtiyaçları belirleyerek, vatandaşlara destek sunduğu vurgulandı.