Depremzede bin 912 çocuktan bin 879'u ailesine teslim edildi

"Koruma ihtiyacı içinde olan çocuklarımız 5395 sayılı Kanun gereğince Bakanlığımız tarafından yürütülen korunma ve bakım hizmetlerinden faydalandırılmıştır. Afet nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş/refakatçisi olmayan 1912 çocuğumuz Bakanlığımızın Afet Yönetim Çocuk Modülü'nde kayıt altına alınmıştır. Yapılan kimlik kontrolü, kimliklendirme ve rehberlik, danışmanlık hizmetleri sonucunda 1879 çocuğumuz ailesine veya aile yakınlarına teslim edilmiştir. 6 çocuğumuz aile odaklı hizmetlerden faydalandırılmıştır. Hastanelerde tedavisi devam eden çocuğumuz bulunmamaktadır. 9 çocuğumuz Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altındadır. Kayıtlarımızda bulunan 17 çocuğumuz tedavi sürecinde vefat etmiştir. 1 çocuğumuz reşit olarak kuruluştan ayrılmıştır. Kayıtlarımızda kimliği belli olmayan çocuk bulunmamaktadır"