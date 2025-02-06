Deprem şehitleri yalnız bırakılmadı: Kurtulanlar o anları anlattılar

Depremde kızı, damadı ve iki torununu kaybeden Suriyeli Hudem Hayati, onların mezarlarını ziyaret etmek için Suriye’den geldi. Mezar taşına dokunan Hudem Hayati, gözyaşları içinde çocuklarının adlarını fısıldadı. Acılı anne, iki yıl önce yaşadığı kaybın hala taptaze olduğunu belirterek,

“O günden beri hayatım eskisi gibi olmadı. Her gün bu acıyla yaşıyorum”

dedi. Mezarlığa gelen birçok aile gibi Hudem de kaybettiklerinin mezarını temizledi, çiçekler bıraktı ve dualar etti. En büyük acısının, torunlarını bir daha görememek olduğunu söyleyen Hayati,

“Onların sesi hala kulaklarımda. Her gece rüyamda görüyorum”