Trump'ın vergisi Türkiye'yi etkilemez

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararının Türkiye'yi etkilemeyeceği ifade ediliyor. 2019’dan bu yana ABD, ülkemizden ithal ettiği çelik ürünlerine halihazırda yüzde 25'lik vergi uyguluyor. Açıklamanın ardından, ekonomi çevrelerinde bu orana yeni veya ek bir vergi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ABD’nin Türkiye’den gelen çeliği yüzde 25 vergiyle aldığını belirterek ek bir düzenleme ya da maliyet beklemediklerini kaydetti.





SEKTÖR RİSKLERE HAZIR

Aslan, söz konusu kararın ABD’nin vergi getirmediği veya daha az gümrük tarifesiyle satın aldığı ülkeleri kapsayabileceğini vurguladı. Aslan, çelik ihracatçıları olarak küresel ticaretteki olası daralma riskine karşı Kuzey Afrika, Batı Afrika ve Güney Amerika'ya daodaklanacaklarını dile getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2023’te 14,8 milyar dolarlık ihracat yapan çelik sektörü bu rakamı geçen sene 16,1 milyar dolara çıkardı. ABD’ye yapılan çelik ihracatı ise 2023’te 554 milyon dolar olurken, geçen yıl yüzde 13 artışla 627 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektör temsilcileri, ABD'nin hammadde ihtiyacı nedeniyle, çelikte ek gümrük tarifesi beklemediklerini söyledi.





30 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HACMİ

Geçtiğimiz sene mal ihracatımız, 2023'e göre yüzde 2,5 oranında artışla 262 milyar dolara çıktı. Değer bazındaki artışta öne çıkan ilk üç ülke ise yüzde 22,2 artışla İngiltere, yüzde 9,9 yükselişle ABD ve yüzde 52'lik Suudi Arabistan oldu. Türkiye ve ABD arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. İki ülke, eski Başkan Joe Biden döneminde 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda kararlılık vurgusu yapmıştı.





İLK HEDEF KANADA VE MEKSİKA

Detayları birkaç gün içinde netleşecek olan kararla ilgili Donald Trump, "ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak. Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çelik de tarifelere tabi olacak" dedi. Uluslararası ticarette ‘mütekabiliyet’ olarak bilinen ‘aynı oranda karşılık verme esası’na dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Başkan Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak" mesajını verdi.





DTÖ HAKLI BULDU YÜKSEK VERGİ İNDİ

Ağustos 2018'de Trump, Türkiye'den ithal edilen çelik için gümrük vergilerini iki katına çıkardı. Trump, o dönem kararı "Alüminyumda oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak" sözleriyle duyurdu. Söz konusu uygulama, 20 Mayıs 2019'da kadar devam etti. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2022 sonunda ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti ve vergiler yeniden yüzde 25'e indi. Türkiye ayrıca, ABD'den yıllık 4 bin ton civarında hurda çelik ithal ediyor.



