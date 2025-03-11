Yargılamada sağır ve dilsizlere eşitlik

Yargılama süreçlerinde sağır ve dilsiz bireyler için uygulanan hızlı yargılama usulleri engelli vatandaşlar için engel teşkil ediyordu. Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sürecindeki zorluklar sebebiyle ilgili maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi (AYM), başvurdu. Mahkeme, söz konusu düzenlemelerin engelli bireylerin hızlı yargılama usullerinden yararlanmasını engellediğini, eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturduğunu ve hukuki ayrımcılığa neden olduğunu belirtti.