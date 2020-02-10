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DİYARBAKIR

​Yarın Mekke’ye göz dikecekler

Yarın Mekke’ye  göz dikecekler

Diyarbakır’da ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planı protesto edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sık sık tekbirlerin getirildiği etkinlikte, “Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail” sloganları atıldı.
Sık sık tekbirlerin getirildiği etkinlikte, “Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail” sloganları atıldı.

Diyarbakır’da ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planı protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti tarafından İstasyon Medyanı’nda “Kudüs Bizimdir” temasıyla düzenlenen mitinge katılan binlerce vatandaş, sözde barış planına tepki gösterdi. Sık sık tekbirlerin getirildiği etkinlikte, “Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail” sloganları atıldı. HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD’nin açıkladığı “şer planı”nın kabul edilemez olduğunu söyledi. Yapıcıoğlu, “Kudüs düşerse, Kahire, Bağdat, Ankara, Beyrut, Amman da düşer. Kudüs düşerse, Tahran, Hartum, Diyarbakır, İslamabad ayakta kalamaz. Kudüs düşerse yarın Mekke’ye Medine’ye de göz dikecekler. Kudüs ümmetin izzetidir. Kudüs esaretten kurtulmadıkça ümmet içinde bulunduğu zilletten kurtulmayacaktır. Kudüs hürriyetine kavuşmadan ümmet hürriyete kavuşamayacaktır” şeklinde konuştu.

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