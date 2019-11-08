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KAHRAMANMARAŞ

Yayalara yol veren sürücülere lokum ikram edersen şikayetimden vazgeçerim: Trafik cezası almamak için denileni yaptı

Yayalara yol veren sürücülere lokum ikram edersen şikayetimden vazgeçerim: Trafik cezası almamak için denileni yaptı

Kahramanmaraş'ta 29 Temmuz'da yaya geçidinden yolun karşısına geçen Emre Birsen, yol vermeyen, ardından da çıkan tartışmada kendisini iten sürücü M.K. hakkında şikayetçi oldu. M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Birsen, M.K.'nın trafiğin yoğun olduğu Kıbrıs Meydanı'nda yayalara yol veren sürücülere ikramda bulunup, teşekkür etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Yayaya yol vermedi, ceza almamak için sürücülere lokum ikram etti.
Yayaya yol vermedi, ceza almamak için sürücülere lokum ikram etti.

Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçen Emre Birsen, yol vermeyen, ardından da çıkan tartışmada kendisini iten sürücü M.K. hakkında şikayetçi oldu. M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Birsen, M.K.'nın trafiğin yoğun olduğu Kıbrıs Meydanı'nda yayalara yol veren sürücülere ikramda bulunup, teşekkür etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. M.K., teklifi kabul etti ve 30 Ekim'de, yayalara yol veren 30 araç sürücüsüne lokum ikram etti.

  • Olay, 29 Temmuz'da Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda meydana geldi. Edebiyat öğretmeni Emre Birsen, trafik ışığı olmayan kontrolsüz yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken, M.K. otomobiliyle durmayarak Birsen'in karşıya geçmesine engel oldu. Birsen'in tepki göstermesi üzerine M.K. aracından inerek Emre Birsen'i eliyle itekledi. Bunun üzerine Emre Birsen, otomobilin fotoğrafını çekip darp raporu alarak karakola gitti, M.K. hakkında şikayetçi oldu.

Yol veren sürücülere lokum ikram ediyor.

Hakkında soruşturma başlatılan M.K.'nın suçu, uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Hasan Esat Işık, M.K. ve Emre Birsen ile görüşüp uzlaşma teklifinde bulundu.

Yayalara yol veren sürücülere lokum ikram edip teşekkür etti

Işık'ın uzlaşma önerisini kabul eden Emre Birsen, M.K.'nın hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu Kıbrıs Meydanı'ndaki yaya geçidinde yayalara yol veren sürücülere ikramda bulunup teşekkür etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. M.K., Birsen'in teklifini kabul etti ve 30 Ekim'de şekerlemeciden aldığı lokumlarla yaya geçidine giderek yayalar karşıya geçerek araçların durmasını bekledi. M.K., uzlaştırmacı Hasan Esat Işık'ın gözetiminde yaya geçidinde yayalara yol veren 30 araç sürücüsüne hem lokum ikram etti hem de yayalara yol verdiği için teşekkür etti.

Lokum dağıtılan Kıbrıs Meydanı.

"Güzel bir örnek olacağını düşündüm"

Emre Birsen, trafik ışığı olmayan kontrolsüz yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğunu, İçişleri Bakanlığı'nın da 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi başlattığını hatırlattı. Olayın yaya geçidinde gerçekleştiğini belirten Birsen, sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Yaya geçidinde yürürken, arkadaş ben yaya geçidi üzerindeyken aracı benim üzerime sürdü. Ben kenara çekilip tepki gösterdim 'Ne yapıyorsun?' dedim. Arkadaş el frenini çekip aşağıya indi, bana tepki gösterdi, eliyle beni itekledi. Sonradan arka kapısı açıldı aracın, annesi 'Sakin olun' dedi. O hafta da benim nikah işlemlerim olduğu için bir tatsızlık yaşanmasını istemedim. Uzatmadım olayı direkt aracın fotoğrafını çekip karakola müracaat ettim yaya geçidinde darp diye. Darp raporu aldım. Sonrasında şikayetim savcılık tarafından arabulucuya yönlendirildi. Esat bey beni arayıp 'Uzlaşmak ister misin?' dedi. Benim de aklıma yaya geçidi geldi ve o yaya geçidi de Kahramanmaraş'ın işlek caddesi olan hem yaya trafiğinin hem de araç trafiğinin fazla olduğu yer. 'Arkadaş burada durup yayalara yol veren 50 aracın sürücüsüne ikram da bulunup teşekkür ederse benim için iyi olur' dedim. Arkadaş da fazla bulmuş sayısı, 30'a indirdik biz de. Daha sonra bana haber verdiler, uygulamayı yapmışlar ben de oradan geçerken baktım gerçekten yapılıyordu. Güzel bir örnek olacağını düşündüm."

Olayın yaşandığı meydan.

"Her ikisine de teşekkür ederim"

Uzlaştırmacı Hasan Esat Işık ise dosya kendisine gelince hemen Emre Birsen ile M.K.'yi arayıp uzlaşmanın ne olduğunu ve her iki tarafında hangi haklara sahip olduğunu anlattıktan sonra 'Uzlaşır mısınız?' sorusuna her ikisinin de 'Evet' cevabı verdiğini söyledi.

Işık, "Müşteki, kendisine yaya olarak öncelik hakkı vermediği için araç sürücüsünün de yaya olarak 50 araç sürücüsüne önünden geçerken duran araç sürücülerine bir ikramda bulunmasını istedi, ikram için de 'Şüphelinin isteğine bağlı, lokum da olabilir çikolata da' dedi. Bunun üzerine tekrar şüpheliyle ilişime geçtik ve durumu izah ettik Şüpheli de 'Tamam olabilir, gayet iyi bir seçenek. Lakin, benim zamanım olmadığı için 30 kişiyle mutabık kılalım' dedi. Şüpheli, 30 lokumu kendisi alarak birebir yaya geçidinden geçerken duran araçlara ikramda bulunup teşekkür etti. Bu şekilde uzlaşma sağlanmış oldu. Şüpheli kabul de etmeyebilir, müşteki başka bir şey isteyebilirdi. Her iki tarafa da teşekkür ederim birbirlerini anlayışla karşıladığı için. Güzel bir uzlaşma oldu" diye konuştu.

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