Gündem Yayladan vazgeçmiyor
TRABZON

Yayladan vazgeçmiyor

Trabzon’da yaylada ev yapmak isteyen ancak yasağa takılan Ömer Birinci (55) kendi çaresini buldu. 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte eden Birinci yıkım ekibi geldiği zaman hemen başka yaylaya taşınıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Sunal’ın ‘Gülen Adam’ filmi, Trabzon’da gerçek oldu.
Kemal Sunal’ın ‘Gülen Adam’ filmi, Trabzon’da gerçek oldu.

Yeşilçam klasiklerinde belediyenin yıkımdan kurtulmak için gecekondusunu tekerlekli olarak inşa eden vatandaşın hikâyesinin anlatıldığı Kemal Sunal’ın ‘Gülen Adam’ filmi, Trabzon’da gerçek oldu. Düzköy ilçesinde Ömer Birinci (55), yaylalarda yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Birinci, yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte etti. Kamyonu da Beypınarı Yaylası’na park etti.

YAYLALARI DOLAŞACAĞIZ

Gülen Adam Filmi

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda, ‘İmar barışı’ ile 31 Aralık 2017’den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemenin ardından inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için yaylaya gelen ekipleri gören Birinci, kamyonunu çalıştırarak yayladan ayrıldı. Birinci, başka bir yaylaya kamyonu park etti. Kemal Sunal’ın ‘Gülen Adam’ filminden esinlendiğini anlatan Birinci, “Geçen yıl karavanımı buraya koydum, şu anda yıkım kararı geldi. Ben de karavanımı çalıştırdım başka bir yere götürüyorum, oraya kuracağım, orada da yıkım kararı gelirse, başka bir yere taşıyacağım. Kemal Sunal’ın filmi gibi yaylaları dolaşacağız. Yayları çok seviyorum” dedi.

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