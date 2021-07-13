Gündem Yedi Başak çifte bayram yaşattı
ŞANLIURFA

Yedi Başak çifte bayram yaşattı

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği bir ailenin daha hayatını değiştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yedi Başak çifte bayram yaşattı
Şanlıurfa’da kaşı yarıldığı için iki gün okula gidemeyen öğrencisini ziyarete giden Şeyma öğretmenin vesilesi ile Selcan ailesine yeni bir ev inşa edildi.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği bir ailenin daha hayatını değiştirdi. Şanlıurfa’da kaşı yarıldığı için iki gün okula gidemeyen öğrencisini ziyarete giden Şeyma öğretmenin vesilesi ile Selcan ailesine yeni bir ev inşa edildi.

  • Selcan Ailesi şimdi yeni evlerinde çifte bayram sevincinin heyecanını yaşıyor. Yedi Başak Derneği acı hayat hikâyesi olan bu aileye yeni bir yuva kurmak için kolları sıvadı. Bir yandan inşaat çalışmaları yapılırken diğer yandan da aileye yeni ev eşyaları temin edildi. Bayram öncesi aileye yeni eşyaları ile birlikte evleri teslim edildi. Yeni evlerine girdiklerinde anne Fehime Selcan göz yaşlarını tutamadı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Viranşehir Temsilcisi Ali Rıza Topkan da “Viranşehir Temsilciliğimize başvuran Şeyma öğretmenimizin vesilesiyle Selcan ailesinin dramına tanık olduk. Yaptığımız incelemede 6 çocuklu bu ailenin asgari yaşam şartlarının çok altında yaşamaya çalıştıklarını gördük. Hayırseverlerimizin desteği ile hemen evin inşasını bitirip iki bayramı bir arada yaşamalarını sağladık” dedi. Dernek öte yandan kurbanları yetime, yoksula ulaştırarak bayram sevinci yaşatmak için çabalıyor. Derneğin, yurt içi hisse bedeli 1600 TL, yurt dışı bir hisse bedeli 750 TL. Bağışlar yedibasak.org.tr adresinden yapılabiliyor.

Abone Ol Google News
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Görüntüler Türkiye sınırından değil

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Görüntüler Türkiye sınırından değil
Türkiye ile anlaşın

'Türkiye ile anlaşın'

​Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için çağrı.
Şafak vaktiuyuşturucu operasyonu

Şafak vakti
uyuşturucu operasyonu

​Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İki bin nüfuslu<br>mahalle karantinada

İki bin nüfuslu
mahalle karantinada

Zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmayacak.
Film sahnelerini aratmadı

Film sahnelerini aratmadı

​Uçurumun eşiğinde mahsur kalan kadın için seferber oldular.
Salgın izleri siliniyor

Salgın izleri siliniyor

Konut satışları, bir önceki aya göre iki kat arttı.

Çakmak yaksalar yakalıyoruz

Çakmak yaksalar yakalıyoruz

​İHA'lar orman yangınlarına karşı da önemli başarı sağlıyor.

Terfi de ister misiniz

Terfi de ister misiniz

​15 Temmuz yüzsüzleri TSK'ya dönmek için başvurdular.
Kiliseye saygısızlığa büyük tepki

Kiliseye saygısızlığa büyük tepki

​'Eğlence' görünümlü alkollü hadsizlik, mabede saygısızlığa kadar vardı.
Gülen'in veliahtı <br>Almanya'da öldü

Gülen'in veliahtı
Almanya'da öldü

​Mehmet Ali Şengül kırmızı listede aranıyordu.
Pakistan'dan tanıma sinyali

Pakistan'dan tanıma sinyali

​Türkiye Büyükelçiliği'nden bir heyet KKTC'yi ziyaret etti.
Varyanttan aşı korur

Varyanttan aşı korur

​Delta ile Delta Plus varyantı, ülkeleri alarma geçirdi.
Operasyonlar yüzde 7 arttı

Operasyonlar yüzde 7 arttı

​Uyuşturucu ölümlerinde yüzde 66 düşüş.
CHP'deki ilk kurban

CHP'deki ilk kurban

​Millet İttifakı ve ittifakın etrafındaki partilerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı krize dönüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.