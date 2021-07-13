​Yedi Başak çifte bayram yaşattı

Şanlıurfa’da kaşı yarıldığı için iki gün okula gidemeyen öğrencisini ziyarete giden Şeyma öğretmenin vesilesi ile Selcan ailesine yeni bir ev inşa edildi.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği bir ailenin daha hayatını değiştirdi. Şanlıurfa’da kaşı yarıldığı için iki gün okula gidemeyen öğrencisini ziyarete giden Şeyma öğretmenin vesilesi ile Selcan ailesine yeni bir ev inşa edildi.

Selcan Ailesi şimdi yeni evlerinde çifte bayram sevincinin heyecanını yaşıyor. Yedi Başak Derneği acı hayat hikâyesi olan bu aileye yeni bir yuva kurmak için kolları sıvadı. Bir yandan inşaat çalışmaları yapılırken diğer yandan da aileye yeni ev eşyaları temin edildi. Bayram öncesi aileye yeni eşyaları ile birlikte evleri teslim edildi. Yeni evlerine girdiklerinde anne Fehime Selcan göz yaşlarını tutamadı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Viranşehir Temsilcisi Ali Rıza Topkan da “Viranşehir Temsilciliğimize başvuran Şeyma öğretmenimizin vesilesiyle Selcan ailesinin dramına tanık olduk. Yaptığımız incelemede 6 çocuklu bu ailenin asgari yaşam şartlarının çok altında yaşamaya çalıştıklarını gördük. Hayırseverlerimizin desteği ile hemen evin inşasını bitirip iki bayramı bir arada yaşamalarını sağladık” dedi. Dernek öte yandan kurbanları yetime, yoksula ulaştırarak bayram sevinci yaşatmak için çabalıyor. Derneğin, yurt içi hisse bedeli 1600 TL, yurt dışı bir hisse bedeli 750 TL. Bağışlar yedibasak.org.tr adresinden yapılabiliyor.