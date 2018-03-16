Yem bulamayan at taş yemiş

Edirne'de sahiplerinin başıboş bıraktığı ve hasta oldukları tespit edilen iki ata Sarayiç bölgesinden geçen veteriner müdahale etti.

Veteriner Uluç Erkan, Er Meydanı'nın yer aldığı Sarayiçi bölgesinde ayağı şişmiş bir at görmesi üzerine hayvana müdahale etti.

Bu sırada başka bir atın da midesinin fazlaca şiştiğini tespit eden Erkan, bu atın midesinden plastik ve taş parçaları çıkardı.

Bu sırada atların sahiplerine ve Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber edildi.

Midesinden plastik parçaları ve taş çıkan atın sahibi atını tedavi edilmesi için bu bölgeden aldı. Ayağı şişen atın da sahibinin geleceği belirtildi.

Veteriner Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, atların uzun süredir başıboş şekilde Sarayiçi'nde yaşadığını söyledi.

Yağışların ardından yaşanan nehir taşkınından sonra yiyecek bulamayan atların plastik parçaları ve poşet yediğini anlatan Erkan, "Hayvan açlıktan poşet ve taş yemiş. Şu anda içerisinden bir miktar poşet, plastik parçaları ve taş çıkardım. Eğer bu atın içerisinde plastik varsa ağrı kesiciler ve mide yumuşatıcılarıyla kimyasal müdahale etmek gereklidir. Poşetlerin içerisinde yemek olduğunu sanıp onları yutuyorlar. Bu müdahale yapılmazsa at ölebilir. Diğer atın da bacağı şişmiş, kırığa benziyor." dedi.

Erkan, kentte hasta ve bakıma muhtaç 37 atın sağlığına kavuşması için müdahalede bulunduğunu, yetkililerin atların yaşam alanları ile ilgili çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

"Açık havaya bırak düzelir demişlerdi"

Atın sahibi Ferdi Dalgıçlar da atının bir süredir hasta olduğunu belirterek, "Açık havaya bırak düzelir demişlerdi. Bende otlaması için bıraktım ama daha hasta oldu. Şimdi veterinere göstereceğiz. Yemini, suyunu eksik etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Dalgıçlar, atın 'Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'yarışlarında 3 kez birinci olan Yamanülkü isimli at olduğunu kaydetti.

Edirne Faytoncular Derneği Başkanı Remzi Bentaş ise Edirne'deki atların sahipleri tarafından başı boş bırakıldığını ifade etti. Atları hasta ve yaralı gördüklerinde üzüldüklerini anlatan Bentaş, yetkililerden bu konuda yardım talep ettiklerin kaydetti.

Edirne Belediyesi Veteriner Müdürülğü ekiplerinin, hasta atların tedavileri ile ilgili harekete geçeceği kaydedildi.