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Yerinde dönüşüme ‘Meydan’ modeli

‘Yerinde Dönüşüm’ün ilk inşaatları önümüzdeki hafta Malatya’da başlıyor. Meydandan başlayarak çevreye doğru yayılacak yapılaşmada, mimari bütünlük hassasiyetle korunacak. İlk etap binalar, TOKİ tarafından yöresel mimaride, şehir meydanına, daha sonrakilere örnek olacak şekilde inşa edilecek. Diğer illerde de aynı model uygulanacak. Projeye 6 günde deprem bölgesindeki 11 ilde 73 bin 552 başvuru yapıldı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
"Yerinde Dönüşüm" projesi modellemeleri.

"Yerinde Dönüşüm" projesi modellemeleri.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde yıkılan ya da hasarlı ev ve iş yerleri için hayata geçirdiği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamındaki ilk inşaatlar Malatya’da başlayacak. Yerinde dönüşüm projesi kapsamındaki ilk ilk etap binaları, bakanlık doğrudan kendisi yapacak.

İLK TEMELLER ŞEHİR MERKEZİNE

Bakanlık tarafından yürütülecek ilk etap projelerinin temelleri şehir merkezindeki uygun alanlara atılacak. Halkın yoğun olduğu bölgelere inşa edilecek konutlar sonraki etaplara rol model olacak. Böylece etap etap ilerleyecek projenin sonunda şehirler, yöresel mimariye uygun olarak ihya ve inşa edilmiş olacak.

MEYDANLARDA KALACAK

İlk temeller Malatya merkezde atılacak. Ardından ilerleyen süreçte Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman merkez şeklinde devam edecek. İnşa edilecek kartpostallık meydanlar, 100-200 yıl numune olarak kalacak.

Başvurular 3 ay boyunca alınacak

Projenin başvuruları 17 Temmuz Pazartesi günü başladı. Geçen 6 günde toplam 73 bin 552 başvuru geldi. Projeye başvurular 3 ay boyunca alınmaya devam edecek. Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar 22 noktada açılan Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne giderek bilgi alabiliyorlar.


#Yerinde Dönüşüm projesi
#Kentsel Dönüşüm
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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