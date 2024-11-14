Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) “2025 Yılı Sınav Takvimi”, “osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. ÖSYM’nin açıkladığı “2025 Yılı Sınav Takvimi”ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran’da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek. YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025’te alınacak, sınav sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz’da yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan’da yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül’de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül’de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül’de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak.