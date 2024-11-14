2025-YKS, 21-22 Haziran'da yapılacak. TYT, 21 Haziran Cumartesi, AYT ile YDT 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Başvurular 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak, sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) “2025 Yılı Sınav Takvimi”, “osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. ÖSYM’nin açıkladığı “2025 Yılı Sınav Takvimi”ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran’da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek. YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025’te alınacak, sınav sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz’da yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan’da yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül’de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül’de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül’de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak.
İlk kez uygulanacak Akademi Sınavı’nın tarihi açıklandı
Sınav takvimine göre, 2025’te ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) yapılacak. Başvuruların 8 Mayıs-20 Mayıs’ta yapılacağı 2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları 13 Temmuz’da düzenlenecek. Sınavın sonuçları, 13 Ağustos’ta açıklanacak.