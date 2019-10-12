Gündem YPG/PKKlı teröristlerin hain taktiği Önce eve havan mermisi atıp sonra yardıma gelenlere üzerine saldırdılar
MARDİN BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG/PKK'lı teröristlerin hain taktiği: Önce eve havan mermisi atıp sonra yardıma gelenlere üzerine saldırdılar

YPG/PKK'lı teröristlerin hain taktiği: Önce eve havan mermisi atıp sonra yardıma gelenlere üzerine saldırdılar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin, 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırısında, önce bir eve havan mermisi attığı, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırıda bulunduğu belirlendi. Terör örgütünün saldırısında evi hasar gören vatandaşlardan Seyfettin Ağırman, "Saldırıda, bizim eve doğru bir havan mermisi atıldı. Ön tarafa da bir havan atılmış. Olayı merak edenler, yaralı ve ölü var mı diye gelmişler. Onlar buraya geldikten sonra üçüncü ve dördüncü havan düşmüş" dedi.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK'lı teröristler dün sivillere yönelik havanlı saldırısı düzenlemişti.
YPG/PKK'lı teröristler dün sivillere yönelik havanlı saldırısı düzenlemişti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği, 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırının tahribatı, terör saldırısının şiddetini gözler önüne serdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik dün yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda, terörün yarattığı tahribat ve teröristlerin hain taktiği ortaya çıktı.

YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit 35 yaralı
GÜNDEM
YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit 35 yaralı
  • YPG/PKK'lı teröristlerin 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırısında, önce bir eve havan mermisiyle saldırı düzenlediği, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırı yaptığı belirlendi.
  • Şehit düşen sivil ve yaralıların fazla olmasının nedeninin, toplanan sivillere yönelik havan mermisiyle gerçekleştirilen üçüncü ve dördüncü saldırılar olduğu ortaya çıktı.

Saldırıda, bir evin tamamen yıkıldığı, birçok ev ve araçta hasar oluştuğu görüldü. Saldırının gerçekleştirildiği alanda, havan ve roketatar mermisi parçaları çevreye yayıldı.

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Önce eve sonra toplanan kalabalığa saldırı

Terör örgütünün saldırısında evi hasar gören mahalle sakinlerinden Seyfettin Ağırman, saldırıda şehit düşen sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ağırman, "Saldırıda, bizim eve doğru bir havan mermisi atıldı. Ön tarafa da bir havan atılmış. Olayı merak edenler, yaralı ve ölü var mı diye gelmişler. Onlar buraya geldikten sonra üçüncü ve dördüncü havan düşmüş. Kendileri şehit oldu. Burası işlek bir yer." diye konuştu.

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Saldırıda kızı yaralandı, evi zarar gördü

Terör saldırısında kızı yaralanan anne Behiye Türe, kızı Ceren Türe'ye evlerinin kapısını açtığı sırada havan mermisi parçalarının isabet ettiğini belirterek, kızının boyun, kol ve göğsünden yaralandığını bildirdi.

Türe, "Bütün olay bizim kapımızın önünde oldu. Çok mağduruz. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Yeter artık bu bitsin. Saldırıda evim de zarar gördü." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgeden, dün Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roket saldırısında 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.

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