​Yürek dayanmaz​

Antalya’da kayıp olarak aranan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu. Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz’da evden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı.

Mustafa Murat Ayhan

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Yapılan çalışmada Haytaoğlu’nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu. Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Mustafa Murat Ayhan’ın çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADINLARIN SESİ OLACAKTI

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden halası Mine Haytaoğlu, Azra’nın kadına şiddetle mücadele ettiğini söyledi. Azra’nın gazetecilik bölümünü kadınların sesi olmak için seçtiğini belirten Haytaoğlu, şunları söyledi: “Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın. Allah onlara kahretsin. En ağır cezayı versinler.”

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