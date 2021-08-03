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Yürek dayanmaz

Antalya’da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi, ormanlık alanda toprağa gömülmüş olarak bulundu. Gözaltına alınan emlakçı Mustafa Murat Ayhan çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Halası Mine Haytaoğlu, Azra’nın gazetecilik bölümünü kadınların sesi olmak için seçtiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yürek dayanmaz​
Azra Gülendam Haytaoğlu

Antalya’da kayıp olarak aranan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu. Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz’da evden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı.

Mustafa Murat Ayhan
Mustafa Murat Ayhan

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

  • Yapılan çalışmada Haytaoğlu’nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu. Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Mustafa Murat Ayhan’ın çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADINLARIN SESİ OLACAKTI

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden halası Mine Haytaoğlu, Azra’nın kadına şiddetle mücadele ettiğini söyledi. Azra’nın gazetecilik bölümünü kadınların sesi olmak için seçtiğini belirten Haytaoğlu, şunları söyledi: “Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın. Allah onlara kahretsin. En ağır cezayı versinler.”

DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’na Allah’tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz” dedi.
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