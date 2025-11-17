Yurtta kar nöbeti başladı! 18 bin personel 14 bin araçla görev başında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık bünyesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kış aylarında ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığına ve kontrolleri gerçekleştirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.