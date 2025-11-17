Yurtta kar nöbeti başladı! 18 bin personel 14 bin araçla görev başında

Türkiye'de kış kendisini hissettirmeye başladı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Van, Bitlis, Hakkâri, Muş ve Sivas’ta köy yolları kapandı. Yurt genelinde 18 bin 407 personel 14 bin 263 araçla kesintisiz kar mesaisi yürütüyor.
KÖY YOLLARI KAPANDI
Bitlis'te önceki gün etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı, parklar beyaza büründü. Acil durumlar için de bazı noktalarda karla mücadele ekipleri hazır bekletildi. Hakkâri’de gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araç ve ağaçlar karla kaplandı. Vatandaşlar iş yerleri önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi. Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, illerde yollarda kar küreme çalışması başlattı, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
YAYLA DÖNÜŞÜNDE MAHSUR KALDILAR
Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ise 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Yayladan dönüş yapan vatandaşlara ait yaklaşık 200 koyun ile 5 araç, kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak koyun sürülerini ve araçları bulundukları yerden kurtardı.
MESAİ KESİNTİSİZ SÜRECEK
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık bünyesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kış aylarında ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığına ve kontrolleri gerçekleştirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.