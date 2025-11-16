Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Kasım 2025 tarihli son hava durumu raporuna göre Türkiye, yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak ve yer yer karla karışık yağmur tahmin edilirken, İç Anadolu’da pus, sis ve soğuk hava hâkim. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde sabah saatlerinde pus hadisesi öne çıkıyor. Sıcaklık İstanbul’da 15°C civarında seyredecek.

Kar yağışı olan iller hangileri?

İç Anadolu ve Marmara’nın bazı kesimlerinde pus ve sis görülürken, batı bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim. Uzmanlar özellikle doğu illerinde buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulunuyor. Haritaya göre Doğu Anadolu’da Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların birçok şehirde 0°C’nin altına düşmesi nedeniyle bölgede buzlanma ve don riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ankara ve çevresinde sabah saatlerinde pus ve sis görülürken, sıcaklıklar 3–5°C seviyelerine kadar düşüyor. Bölge genelinde yağış beklenmiyor ancak gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi nedeniyle üşüten bir hava etkili olacak.

Marmara'nın kuzey ve batısında yağış beklenmezken, yer yer bulutlu ve parçalı güneşli bir hava hakim.

Ege ve Akdeniz kıyılarında yağış beklentisi görülmezken, sıcaklıklar gün içinde 20°C’nin üzerine çıkıyor. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da güneş ağırlıklı bir hava bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in büyük bölümünde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Batı ve Orta Karadeniz’de ise bulutlu ve parçalı güneşli hava görülüyor.







