Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarların ardından başta Sivas olmak üzere bazı illerde kar yağışı etkili oldu. Ani bastıran kar hayatı olumsuz etkilerken, Sivas'ta 46 yerleşim yerine araçla ulaşılamıyor. Peki Sivas'ta okullar tatil mi? 17 Kasım Pazartesi okul var mı? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

1 /3 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı Sivas’ta önceki gün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezine kadar indi. Koyulhisar ve Doğanşar ilçelerinin yanı sıra Gürün’de de yoğun kar yağışı görüldü. Ara tatilin bitmesiyle birlikte öğrenciler Pazartesi günü ders başı yapacak. Peki Sivas'ta okullar tatil mi? 17 Kasım Pazartesi okul var mı? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

2 /3 Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 46 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.