Kar kapıda: Meteoroloji sarı kodla uyardı, bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor. Yapılan tahminler doğrultusunda 3 il için sarı kodlu alarm verildi. Yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklık 2–4 derece artarken, pastırma yazı kendini hissettirecek. İşte kar yağışı beklenen şehirler ve güncel hava durumu.
Türkiye'nin bir bölümü soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisine girerken, bazı kesimlerde de pastırma sıcakları yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak ve zaman zaman karla karışık yağmur beklenirken, İç Anadolu’da pus, sis ve düşük sıcaklıklar etkili olacak.
3 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Şırnak, Hakkari ve Van için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Kar yağışı beklenen iller
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rapora göre; Rize, Artvin, Trabzon, Diyarbakır, Dersim, Kayseri, Urfa ve Siirt'te sağanak, Erzurum, Bitlis, Muş, Şırnak, Kars, Van ve Hakkari'de ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
MARMARA VE İÇ KESİMLERDE SİS BEKLENİYOR
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis bekleniyor.
Salı günü doğu bölgesindeki illerin yükseklerinde kar yağışı beklentisi var.