Kar kapıda: Meteoroloji sarı kodla uyardı, bu illerde yaşayanlar dikkat

Kar yağışı beklenen iller

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rapora göre; Rize, Artvin, Trabzon, Diyarbakır, Dersim, Kayseri, Urfa ve Siirt'te sağanak, Erzurum, Bitlis, Muş, Şırnak, Kars, Van ve Hakkari'de ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.