Yusuf'u zorbalık öldürdü

Akran zorbalığı can aldı. Konya’da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yusuf Taşkın (10), 45 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 28 Mayıs günü öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencileri Yusuf Taşkın ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf Taşkın, fenalaşarak yere yığıldı.

1,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Okuldaki öğretmenler, Taşkın’a ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf Taşkın gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç. ise Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren küçük Yusuf, önceki gün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

AĞABEYİ DE AYNI ŞEYİ YAŞADI

Yusuf Taşkın’ın ağabeyi 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Taşkın da gecen yıl nisan ayında okulda kantin sırasında arkadaşıyla kavga etmiş, öğretmeni araya girdikten sonra da fenalaşmıştı. Kalp ritim bozukluğu olduğu belirtilen Mustafa Taşkın, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçük Yusuf’un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzerine ailesi tarafından Akşehir ilçesine Altuntaş Mahallesine götürüldü. Yusuf için Altuntaş Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Yusuf’un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında ağabeyi Mustafa Taşkın’ın mezarının yanına defnedildi. Yusuf’un akran zorbalığı ile hastanelik olduğunu anlatan acılı baba Ramazan Taşkın (42), olayda kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirtti.







