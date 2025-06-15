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Zeyrek’in ölümünde üç tutuklama

Zeyrek’in ölümünde üç tutuklama

04:0015/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ferdi Zeyrek.
Ferdi Zeyrek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Z.M., N.B., ve H.İ. 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 6 Haziran’da 23:35 sıralarında evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek için makine dairesine inen Zeyrek, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek, olaydan yaklaşık 65 saat sonra hayatını kaybetmişti.

1 KİŞİ SERBEST

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

EK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÖN TESPİTLERİ

Bilirkişi raporu doğrultusunda ana binadaki panoda yer alması gerekirken bulunmayan kaçak akım rölesinin kaldırılmasına yönelik araştırmalar devam ediyor. Ayrıca soruşturmada havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi amacıyla talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitleri belli oldu. Ön tespitlerde sökülüp testleri yapılan havuz motorunda montaj hatasının bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve havuz elektrik tesisatını yapanların kusurlu oldukları belirtildi. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek'in müşteki, 20 kişinin tanık, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.



#ferdi zeyrek
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