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ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: Zonguldak’ta işadamına kanlı pusu: 2 kişi öldü

Zonguldak’ta işadamına kanlı pusu: 2 kişi öldü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir iş adamı park halindeki aracının önünde silahlı saldırıya uğradı. İş adamı ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın arkasında bulunan başka bir aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiası ile şüphelilerce ateş açıldı.

Haber Merkezi İHA
Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Kavuklaaltı mevkisinde sahilde 34 BUH 343 plakalı Porsche marka park halinde duran cip uzun namlulu silahla tarandı. İddialara göre, Ereğlili iş adamı Yavuz Beşikçi ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadına, aracın önünde sohbet ederken husumetlisi olduğu öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerce ateş açıldı. Haberi alan iş adamının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından iş adamı Yavuz Beşikçi’nin ve kimliği öğrenilemeyen kadının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

İHA
Ereğlili işadamı Yavuz Beşikçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Görgü tanığına da silahlı saldırı


Öte yandan cipin arkasında bulunan 67 SF 610 plakalı aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiası ile şüphelilerce ateş açıldı. Şok yaşayan sürücü aracına isabet eden kurşunlarla olayı ucuz atlattı. Sürücü, bir süre aracın önünde kendine gelemedi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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