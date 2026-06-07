Zonguldak’ta motosiklet otomobille çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, Zonguldak-Ankara kara yolu Karaman beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman istikametine seyreden R.K. idaresindeki 67 SL 735 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönmek istediği esnada Alper Başören yönetimindeki 67 AGJ 191 plakalı motosikletle çarpıştı. Otomobilin sürücü kapısına çarpan Başören, yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kalbi duran Alper Başören, sağlık ekiplerince yeniden hayata döndürülerek ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Başören, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.