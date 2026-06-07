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Aksaray-Ankara yolunda feci kaza: 5 yaralı

Aksaray-Ankara yolunda feci kaza: 5 yaralı

23:087/06/2026, Pazar
DHA
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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Aksaray-Ankara kara yolunun 40’ıncı kilometresinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp savruldu. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpıp, savrulması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Yasin Buğra Ünlü'nün (32) kontrolünü yitirdiği 06 DLN 142 otomobil, bariyerlere çarpıp savuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yasin Buğra Ünlü ile yolcu konumundaki Zülfiye Ünlü (32), Alya Hifa Ünlü (3), Yağız Baran Ünlü (1) ve Hacer Karataş(58), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.



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