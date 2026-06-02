Aksaray'da dakikalarca polise direnen alkollü sürücünün cezası ağır oldu

00:022/06/2026, Salı
G: 1/06/2026, Pazartesi
IHA
Alkolmetreye üflemedi, 352 bin lira ceza kesilip 5 yıl ehliyetine el konuldu
Aksaray’da rutin kontroller sırasında durdurulan ve alkolmetreye üflemeyi reddederek polis ekiplerini dakikalarca uğraştıran sürücüye 352 bin 719 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan sürücünün aracı ise bir yakınına teslim edildi.

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede rutin alkol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ES 357 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Kemal Görkem Ç. (24) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceği şüphesine kapılan polis sürücüye alkolmetre uzattı. Alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü ile polis ekiplerinin ikna çabası anbean kameralara yansıdı. Dakikalarca uğraşan polis ekiplerini adeta peşinde gezdiren sürücü hiçbir şekilde alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine ekipler sürücüye ‘Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek’ ve çeşitli maddelerden toplam 352 bin 719 lira para cezası kesti. Öte yandan, 40 ehliyet puanı düşürülen sürücünün ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Araç, olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.



