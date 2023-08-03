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Zoom’cuların zor seçimi

Değişim bayraklarının dalgalandığı CHP’de alternatif olağanüstü kurultay seçeneğinin de konuşulduğu Zoom toplantısına katılan kıdemli milletvekilleri, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir seçim yapacak.

Uğur Duyan
04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Parti Meclisi.

CHP Parti Meclisi.

Değişim manifestosu hazırlayan İmamoğlu, değişimcilerin sadakatini ölçmek niyetinde. Kılıçdaroğlu ise olası 3 dönem değişikliği sonrasında vekilliklerini kaybedecek bu isimlerin değişim konusundaki samimiyetlerini görmek istiyor.

SAMİMİYET TESTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun Zoom toplantısına katılan kıdemli milletvekillerinin ‘samimiyetini’ test edecek. Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliği ile 3 dönem kuralını getirmek niyetinde. CHP lideri bu adımıyla da 7 dönemlik Engin Altay’ın, 5 dönemlikler Özgür Özel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, 4 dönemlik Muharrem Erkek’in değişim talebinde ne kadar samimi olduklarını görmek istiyor. 10 Ağustos’a kadar değişim manifestosunu açıklaması beklenen İmamoğlu’nun manifestosunu açıkladıktan sonra değişim yanlısı isimlerin kendisinden yana mı yoksa Kılıçdaroğlu’ndan yana mı tavır alacağını görmek istiyor.



#Siyaset
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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