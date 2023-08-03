Zoom’cuların zor seçimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun Zoom toplantısına katılan kıdemli milletvekillerinin ‘samimiyetini’ test edecek. Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliği ile 3 dönem kuralını getirmek niyetinde. CHP lideri bu adımıyla da 7 dönemlik Engin Altay’ın, 5 dönemlikler Özgür Özel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, 4 dönemlik Muharrem Erkek’in değişim talebinde ne kadar samimi olduklarını görmek istiyor. 10 Ağustos’a kadar değişim manifestosunu açıklaması beklenen İmamoğlu’nun manifestosunu açıkladıktan sonra değişim yanlısı isimlerin kendisinden yana mı yoksa Kılıçdaroğlu’ndan yana mı tavır alacağını görmek istiyor.