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Zorlu Holding'e yönelik boykottan Togg da etkilenebilir

Zorlu Holding'e yönelik boykottan Togg da etkilenebilir

23:201/03/2025, суббота
G: 1/03/2025, суббота
Yeni Şafak
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Köksal'ın skandal sözleri sonrası Zorlu Holding'e yönelik boykot çağrıları yükselmeye başladı.
Köksal'ın skandal sözleri sonrası Zorlu Holding'e yönelik boykot çağrıları yükselmeye başladı.

Şirket içi mailde yer verilen Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Gelen tepkiler iyice güçlenerek Zorlu Holding'e karşı bir boykot kampanyasına dönüştü. Şirketin Köksal'a yönelik herhangi bir açıklama veya hamlede bulunmaması nedeniyle özellikle sosyal medyada yayılan boykot kampanyalarını körükleyeceği öngörülüyor. Bilindiği üzere Zorlu Holding, Türkiye’nin yerli otomobil projesi Togg’un önemli ortaklarından biri konumunda.

Türkiye, büyük bir özlem ve heyecanla beklediği on bir ayın sultanı
Ramazan
'a kavuştu.
Ramazanın gelmesiyle birlikte huzur iklimi hakim olurken
Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal
'ın skandal sözleri bu huzura gölge düşürdü.
Köksal,
Vestel CEO'su Ergün Güler
'in Ramazan tebriği paylaşımına tepki göstermiş ve "
Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor.
" ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerinde, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadelerine de yer veren Köksal'ın bu skandal çıkışı büyük tepki çekti.

Tepkiler boykot hareketine dönüştü

Köksal’ın sözlerine karşı oluşan tepkiler, kısa sürede bir çığ gibi büyüyerek holding bünyesindeki markalara yönelik boykot hareketine dönüştü.

Zorlu Holding
'e ait markalara yönelik
boykot
, sosyal medyanın da etkisiyle giderek büyürken, şirketin Köksal'a yönelik herhangi bir açıklama veya hamlede bulunmaması da bu hareketi körükleyeceği öngörülüyor.

Togg da tepkilerden etkilenebilir

Öte yandan holdinge yönelik tepkilerden Togg'un etkilenebileceği de düşünülüyor.

Bilindiği üzere
Zorlu Holding
, Türkiye’nin yerli otomobil projesi
Togg
’un beş ana yüklenici firmalarından biri konumunda.

Öte yandan Köksal, sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.




#Bekir Cem Köksal
#Zorlu Holding
#Boykot
#Ramazan

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