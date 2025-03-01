Zorlu Holding'e yönelik boykottan Togg da etkilenebilir

Şirket içi mailde yer verilen Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Gelen tepkiler iyice güçlenerek Zorlu Holding'e karşı bir boykot kampanyasına dönüştü. Şirketin Köksal'a yönelik herhangi bir açıklama veya hamlede bulunmaması nedeniyle özellikle sosyal medyada yayılan boykot kampanyalarını körükleyeceği öngörülüyor. Bilindiği üzere Zorlu Holding, Türkiye’nin yerli otomobil projesi Togg’un önemli ortaklarından biri konumunda.
Sözlerinde, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadelerine de yer veren Köksal'ın bu skandal çıkışı büyük tepki çekti.
Tepkiler boykot hareketine dönüştü
Köksal’ın sözlerine karşı oluşan tepkiler, kısa sürede bir çığ gibi büyüyerek holding bünyesindeki markalara yönelik boykot hareketine dönüştü.
Togg da tepkilerden etkilenebilir
Öte yandan holdinge yönelik tepkilerden Togg'un etkilenebileceği de düşünülüyor.
Öte yandan Köksal, sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.