|
Özgün

Hakkari'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, Adalet Safalı (48) ile akrabası Sosin Akçelik (55) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

16:23 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Hakkari

Hakkari

Kaza  öğle saatlerinde Yüksekova-Hakkari kara yolunun 17’nci kilometresindeki Keremağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Yüksekova'ya gelen Avukat Erdal Safalı'nın kullandığı otomobil, virajda karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

KAZA SONUCUNDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Safalı'nın yanındaki kuzeni Adalet Safalı ile akrabası Sosin Akçelik hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Erdal Safalı ile ölen Akçelik’in oğlu Cihan Akçelik, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. (DHA)



#hakkari
#kaza
#trafik kazası
#hakkari haberleri
#haberler
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yapımı devam eden 10 katlı binada iskele çöktü: 1 ölü, 2 yaralı