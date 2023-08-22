Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Adem Yüce ile oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve onun oğlu Burak Sarı hayatını kaybetti. Sarı'nın diğer oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı’nın da ağır yaralandı. Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.