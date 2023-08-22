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Sivil eğitim uçağı düştü: 2 yaralı var

Son Dakika Haberler: Aydın Çıldır Havalimanı’nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan uçak düştü. 2 kişi yaralandı. İşte kazaya ilişkin son durum...

14:12 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçak, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.





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