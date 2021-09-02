Hamsi ne kadar? İstavrit kaç lira? Güncel balık fiyatları 2021

Balık avı yasağı sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar denize açıldı. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle çok sayıda kentte ağlardan çıkan balıklar, tezgahlarda yerini almaya başladı. Yakalanan balıklar hallerde satılmaya başlandı. Bugün sezonu açan balıkçılar, gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek denize açıldı. Kasalarla hale alınan balıklar mezat usulü satışa çıkarıldı. Av yasağı sonrası balık fiyatları araştırılmaya başlandı.

BALIK FİYATLARI NE KADAR?

Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda sezon öncesi 80 liradan satılan istavrit 50 liraya, 120 liradan satılan barbun 60 liraya, 90 liradan satılan mezgit 60 liraya, 50 liradan satılan palamutun tanesi ise 30 liraya alıcı buldu. Hamsinin kilosu 45-50, sardalyanın ise 35-40 liradan satışa çıktı.

REKLAM

"FİYATLAR YAĞMUR YAĞARSA 15-20 LİRAYA KADAR DÜŞECEK"

20 yıldır balıkçılık yapan Şafak Gün gelecek haftalarda çeşitlerin çoğalacağını fiyatların düşeceğini belirterek, "Şu an ilk günden balığın ne olduğunu azlığını çokluğunu anlayamayız. Bu durum 10-15 gün içerisinde belli olur. Vatandaş ilk bir hafta 10 gün tezgahlarda balık görmediği için ümitsizliğe kapılmasın. Her vatandaşın sofrasına balık girecek. Çinekop, hamsi, palamut oldukça bol. Ancak balıklar genellikle diplerde geziyor. Sardalya geldi kilosu 35-40 lira, mezgit 60 lira, istavrit 50 lira. Bu fiyatlar yağmur yağarsa 15-20 liraya kadar düşecek. Temennimiz tezgahları doldurmak" dedi.

EN ÇOK HANGİ BALIK VAR?

Gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit başta olmak üzere, az sayıda palamut ve barbunya avladı. İstanbul'da da palamut ve istavrit en çok avlanan balıklardan oldu.

REKLAM

Denizden istavrit avıyla kıyıya dönen balıkçı teknesinin sahibi Serkan Karadeniz, hazırlıkların ardından bugün denize çıktıklarını dile getirdi.

Bereketli bir gece olduğunu ve istavrit balığı avladıklarını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti;

"İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminim palamut da olacak. Balık çeşidi bu sene bol olacak. Deniz öyle gösteriyor. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bir sezon bitiririz. Avlanmamız da iyiydi. İstavrit balığı var. Şu anda bir ağ attık, yaklaşık 250 kasa balık aldık."