14 Eylül reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Dizi sezonunun başlamasıyla beraber reyting sonuçları da önem kazandı. Reyting sonuçları 14 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan diziler arasında hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişilerin ilgisini çekiyor. Peki 14 Eylül reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı?

14 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

İŞTE 14 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Kanal D ekranlarında sabah kuşağında Neler Oluyor Hayatta yayınlanırken, akşam kuşağında ise Maymunlar Cehennemi: Başlangıç isimli sinema filmi ile Hekimoğlu dizisinin tekrar bölümü ekranlara geldi.

Star Tv ekranlarında sabah kuşağında Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yayınlanırken, akşam kuşağında ise Sefirin Kızı adlı dizi ekranlara geldi.

Fox Tv ekranlarında ise günün en fazla ses getiren programları Çalar Saat ve Fox Ana Haber olarak kayıtlara geçerken, akşam kuşağında ise Yasak Elma adlı dizi izleyiciyle buluştu.

Show Tv ekranlarında sabah kuşağında Kendine İyi Bak, Asuman’la Sevgili Dünürüm ekranlara gelirken, akşam kuşağında ise Çukur adlı dizi yayınlandı.

Tv 8 ekranlarında günün en fazla ses getiren programı ise MasterChef oldu.

14 Eylül 2020 Pazartesi Reyting Sonuçları

Resmi sonuçlar saat 10.00’dan sonra açıklanacaktır. Resmi sonuçlar geldiğinde yazımıza eklenecektir.

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