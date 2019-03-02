Hayat 2 kilo TNT ne kadar ölümcül olabilir?
TELEVİZYON

2 kilo TNT ne kadar ölümcül olabilir?

Serkan Bıçakcı ve Kâmil Güler, uygulamalı bir bilim belgeseli olarak TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan 'Bakalım İşe Yarayacak mı?' programının yeni bölümü bu pazar saat 12.30'da yayınlanacak. Ekip, 2 kg TNT’nin ölümcül etkisini durdurmaya çalışacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Bakalım İşe Yarayacak mı?” programının sunucularından Kamil Güler.
“Bakalım İşe Yarayacak mı?” programının sunucularından Kamil Güler.

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bakalım İşe Yarayacak mı? programı hem bilgiyi hem de atraksiyonu izleyiciyle buluşturuyor. Serkan Bıçakcı ve Kâmil Güler, uygulamalı bir bilim belgeseli olarak tanımlanabilecek bu programı herkesin anlayabileceği bir dille sunuyor.

Bakalım İşe Yarayacak mı? ekibi bu hafta "2 kilogram TNT ne kadar ölümcül olabilir, bu tehditten korunmanın bir yolu var mıdır?" sorusunun peşine düştü.

Bugüne kadar hep yabancı versiyonlarını izlemek zorunda kaldığımız uygulamalı bilim belgeseli türünün ilk yerli versiyonu olan “Bakalım İşe Yarayacak mı?” yeni bölümünde bu sorunun cevaplarını arıyor.

Sunuculuğunu Serkan Bıçakcı ve Kamil Güler’in yaptığı programda ikiliye Rıdvan Uludaşdemir ve Tarık F. Cankaya eşlik ediyor.

İlk olarak, “Şarapnel parçalarıyla etkisi artırılmış 2 kg TNT patladığında 10 metre ileride en güvenli yer neresidir?” sorusuna cevap arayan ekip, çelik kapıdan çöp konteynerine kadar sağlamlığına güvendiği birçok şeyin arkasını test ediyor. Aynı zamanda bu ölümcül patlamanın sebep olacağı tahribatı önlemek için çelik kasadan 2 tonluk su deposuna kadar akla gelen gelmeyen her şeyi sırayla patlatıyor.

Kilolarca patlayıcının çok büyük güvenlik tedbirleri altında patlatıldığı programın sonunda “Bakalım İşe Yarayacak mı?” ekibi çözümü, hiç tahmin etmedikleri bir yöntemde buluyor.

Yönetmenliğini Hayal Aslan’ın üstlendiği programın yapımcılığını Serkan Bıçakcı yapıyor. “Bakalım İşe Yarayacak mı? Bişey Ekibi 2 kg TNT’ye Karşı” bölümü, bu pazar saat 12.30’da TRT Belgesel’de, aksiyon sever izleyicilerle buluşuyor.

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