2017 yılının birincisi belli oldu: İşte Diriliş'i geçen dizi

Diriliş Ertuğrul, 4 sezon boyunca reyting listelerinde birinci olsa da haber konusu olarak Arka Sokaklar'ı geçemedi.

Yıl boyunca başlayan biten diziler, reytinglere yenik düşen diziler, izlenme rekorları kıran diziler derken televizyon ekranlarında kıyasıya mücadeleye tanık olduk. Medya Takip Merkezi (MTM), 2017 yılı boyunca yazılı basında en çok konuşulan yerli dizileri araştırdı.

Araştırmaya göre 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisi listenin ilk sırada yer aldı. Onu 2014 yılında yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul ve 2015 yılından bu yana ekranlarda yer alan Kırgın Çiçekler dizisi takip etti.

Final yapan Seksenler 3 bin habere konu oldu

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24 Ocak 2012’den bu yana 6 sezon boyunca TRT 1’de ekrana gelen ve başrollerini Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga, İlker Ayrık’ın paylaştığı Seksenler dizisi, 228. Bölümüyle geçtiğimiz Mayıs ayında final yapmıştı. Bir dönem dizisi olan Seksenler, basında konu olduğu 3 bin 333 haberle konuşuldu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın yer aldığı ATV’nin izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, konuşulan bir diğer yerli dizi oldu. 2017’nin son haftasında yayınlandığı gün reyting rekortmeni olan dizi 3 bin 266 haberler 2017 yılını geride bıraktı.

Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre basında en çok konuşulan diğer diziler 3 bin 146 haberle İstanbullu Gelin, bin 913 haberle Kiralık Aşk oldu.

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