335 kurşunun utancı sergilendi

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yaşayan bir sanatçı, 29 Ocak 2024'te Gazze'de ailesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırısına maruz kalarak vahşice öldürülen Hind Receb'in can verdiği aracın replikasını yaptı. İsrail’in tam 335 kurşunla şehit ettiği Hind Recep ve ailesinin arabası İngiltere’nin Bradford kentinde sergilendi. Hind Recep ve ailesinden 6 kişi İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, işgalcilerin bu katliamı dünya gündemine oturmuştu. İsrail bununla yetinmemiş, Hind Receb'i kurtarmaya gelen iki Filistin Kızılayı sağlık görevlisini de katletmişti.