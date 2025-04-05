AJet'ten ücretsiz bilet iade uygulaması

AJet, misafirlerine daha esnek seyahat planlaması sunmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınan uçak biletleri, satın alımdan sonraki 24 saat içinde ücretsiz olarak iptal edilebilecek ve tam ücret iadesi alınabilecek. Yolcular planlarındaki değişiklik ya da seyahat bilgilerinde yanlışlıktan kaynaklanan bilet iadesi taleplerini karşılayacak.