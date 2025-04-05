AJet'ten ücretsiz bilet iade uygulaması

AJet, yolcuların satın aldıkları biletlerde 24 saat içinde ücretsiz iptal imkanı sunuyor. Yolcular herhangi bir ek ücret olmaksızın, biletlerini iptal edebilecek ve ödenen tutarın tamamını iade edebilecek.
AJet, misafirlerine daha esnek seyahat planlaması sunmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınan uçak biletleri, satın alımdan sonraki 24 saat içinde ücretsiz olarak iptal edilebilecek ve tam ücret iadesi alınabilecek. Yolcular planlarındaki değişiklik ya da seyahat bilgilerinde yanlışlıktan kaynaklanan bilet iadesi taleplerini karşılayacak.
Yolcular herhangi bir ek ücret olmaksızın, biletlerini iptal edebilecek ve ödenen tutarın tamamını iade edebilecek. Ücretsiz bilet iptali imkanından faydalanmak için, biletlerin AJet.com ve AJet mobil uygulama üzerinden satın alınması gerekiyor.