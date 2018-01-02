Alişan'a kötü haber: Dizisi final yapıyor

Erler Film imzalı dizi, Alişan, Çağla Şikel, Zeynep Eronat, Ersin Korkut, Hande Katipoğlu, Buse Varol, Turan Özdemir ve İnan Ulaş Torun gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çeken dizi, 4. bölümde senaryoyu revize etmek için çekimlere ara vermişti. Alişan, "Revize edilen 5. bölümü bekliyoruz" derken Çağla Şıkel ise "Reytingler iyi değil ama yapacak bir şey yok. Kısmet" yorumunu yapmıştı.

Ancak geçen cumartesi dizinin ekrana gelen üçüncü bölümünün reytingleri kötü çıkınca 4. bölümde final kararı alındı.

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